Venditori abusivi di fiori a Cusano, la rabbia dei commercianti: “Fatichiamo a sopravvivere” (Di mercoledì 5 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Il commercio fra inflazione, costi energetici abnormi e crisi economica non se la passa bene, se poi deve anche patire la concorrenza sleale, fatica a stare nel mercato: è quello che lamentano i negozi che vendono fiori a Cusano Milanino, puntando il dito contro i Venditori abusivi di fiori. Cusano, la denuncia dei commercianti: basta ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 5 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Il commercio fra inflazione, costi energetici abnormi e crisi economica non se la passa bene, se poi deve anche patire la concorrenza sleale, fatica a stare nel mercato: è quello che lamentano i negozi che vendonoMilanino, puntando il dito contro idi, la denuncia dei: basta ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MaxCuriosity1 : @DomenicInvictus @tuttonapoli Ma di che parli!? Neanche eri nato! Gli ultras sono delle merde! Fascisti in tutta E… - RubiuAntonello2 : Mi collego al fatto delle borseggiatrici XCHÈ emeriti ......difensori della legge non fate lo stesso con i ladri,v… - porette3 : @nicolatosti1 Già, in Svezia non ci sono i parcheggiatori abusivi, i centurioni al Colosseo, i venditori di bigliet… -