Vela, Trofeo Princesa Sofia 2023: terza giornata intensa a Palma, Italia sugli scudi con i Nacra 17 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Condizioni meteo migliori rispetto all’inizio della settimana quest’oggi a Palma di Maiorca in occasione della terza giornata della 52ma edizione del Trofeo Princesa Sofia, valevole anche come prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Vela olimpica 2023. Domani cominceranno le varie Gold Fleet e ci si avvicinerà progressivamente alle fasi finali di ogni classe. Situazione sempre più intrigante per l’Italia tra i catamarani volanti misti Nacra 17, con tre equipaggi azzurri nelle prime quattro posizioni della generale dopo cinque prove di qualificazione. Vittorio Bissaro e Maelle Frascari dettano il passo grazie ad una giornata perfetta (tre primi posti nella flotta blu) con un vantaggio di 3 punti ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 aprile 2023) Condizioni meteo migliori rispetto all’inizio della settimana quest’oggi adi Maiorca in occasione delladella 52ma edizione del, valevole anche come prima tappa stagionale della Coppa del Mondo diolimpica. Domani cominceranno le varie Gold Fleet e ci si avvicinerà progressivamente alle fasi finali di ogni classe. Situazione sempre più intrigante per l’tra i catamarani volanti misti17, con tre equipaggi azzurri nelle prime quattro posizioni della generale dopo cinque prove di qualificazione. Vittorio Bissaro e Maelle Frascari dettano il passo grazie ad unaperfetta (tre primi posti nella flotta blu) con un vantaggio di 3 punti ...

