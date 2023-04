(Di mercoledì 5 aprile 2023) Città del Vaticano – Al vertice delle celebrazioni di tutto l’anno liturgico c’è lanella notte santa, probabilmente il rito più suggestiva tra tutti quelli del Triduo. Come da tradizione,presiederà la celebrazione nella basilica vaticana Suddivisa in quattro parti (liturgia della luce, liturgia della Parola, liturgia battesimale e liturgia eucaristica), lain Vaticano si caratterizza anche per la suonata a festa il campanone. Il rito, che avrà inizio alle 19:30, sarà trasmesso insulla pagina Facebook di Vatican News (clicca qui) e sul canale YouTube (leggi qui) di Vatican Media a partire dalle ore 19:25. Garantita anche latelevisiva su Tv2000 sempre a partire ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Veglia Pasquale con Papa Francesco: orario e dove vederla in diretta tv e streaming - angelo_perfetti : Veglia Pasquale con Papa Francesco: orario e dove vederla in diretta tv e streaming - agomariagreco : RT @sangiulianoroma: 'Questa è la notte...' - La liturgia della Veglia Pasquale - PRESBITERMAX : RT @sangiulianoroma: 'Questa è la notte...' - La liturgia della Veglia Pasquale - sangiulianoroma : 'Questa è la notte...' - La liturgia della Veglia Pasquale -

La, il sabato Santo, inizierà alle 23. La domenica di Pasqua, alle 11.30 la Santa Messa celebrata dall'arcivescovo, sempre in Cattedrale.... venerdì 7, alle 17, in diretta la celebrazione della Passione e, alle 21.15, la Via Crucis dal Colosseo; sabato 8, alle 19.30, in diretta dalla Basilica vaticana la; domenica 9, alle ...Alle 21 inizierà la. La settimana culminerà con la domenica di Pasqua, il 9 aprile. Il vescovo di Como Cantoni presiederà il pontificale con la benedizione papale. La messa sarà ...

Veglia Pasquale 2023 in tv, dove vederla Tradizione e liturgia Tag24

Lodi e breve meditazione (ore 7.30); Vespri (ore 19); solenne Veglia Pasquale (ore 21.30). Sarà possibile accostarsi al sacramento della Confessione nei giorni feriali al mattino con orario 07.30/12 e ...La Settimana Santa è quella che precede la Pasqua e impone una liturgia precisa: in chiesa proprio come a tavola. Si inizia con la Domenica delle Palme: le famiglie si recano in chiesa per ricevere i ...