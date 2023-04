Var Group punta sulle nuove promesse | 24 borse di studio per “Cloud and DevOps master”

(Di mercoledì 5 aprile 2023) In un mondo sempre più digitale Var, operatore leader nel settore dei servizi e delle soluzioni digitali per le imprese e parte del gruppo Sesa, non sta a guardare: insieme a Talent Garden ha deciso di ideare ilin, per formarefigure professionali hi-tech. Un trampolino di lancio per lee un giardino di talenti dove le aziende potranno trovare risposte alla grande richiesta di personale in grado di saper utilizzare e gestire le tecnologieper erogare prodotti e servizi per uso interno o per i propri clienti. L’obiettivo deldi VarIl progetto di Vare Talent Gardena formare ...

Parte il Master in Cloud & DevOps per formare nuove figure professionali hi - tech. Si svolgerà online a partire dal 19 maggio. Il corso è realizzato dalla scuola Talent Garden insieme a, operatore leader nel settore dei servizi e delle soluzioni digitali per le imprese e parte del gruppo Sesa. 24 posti disponibili a Roma, tutti coperti da borse di studio.

Il corso, che si svolge online, è realizzato da Talent Gardeninsieme a VAR GROUP, operatore leader nel settore dei servizi e delle soluzioni digitali per le imprese e parte del gruppo Sesa: i posti ...