Vallo Lauro A30 | circoli PD | “Recuperato ritardo di venticinque anni”

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIldirecupera un gap lungoe inizia a guardare con fiducia la luce in fondo al tunnel dell’isolamento dalle rete delle grandi infrastrutture di collegamento regionale e nazionale. Cosi’ idel Pd deldicommentano la notizia del via libera all’ appalto per il completamento della Fondo-A30 e anche il via libera alla progettazione del Lotto di completamento che consentirà di raggiungere anche Quindici e Moschiano al collegamento con l’infrastruttura autostradale. “Tutto questo grazie al lavoro messo in campo negli ultimidalla Regione Campania-sottolineano i responsabili deidel Pd del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mattinodinapoli : Autostrada Vallo di Lauro, è l'ora della verità dopo 19 anni di attesa - ottopagine : Collegamento Fondo Vallo - Lauro, la soddisfazione dei circoli Pd #Lauro - ottopagine : Strada Vallo Lauro - A30, via all'appalto da 103 milioni di euro #Lauro -

Si tratta di una svolta per l'appalto che sembrava ormai perso definitivamente dopo la messa in liquidazione dellaSpa. Grande soddisfazione per il risultato raggiunto da parte dell'...Ci sono anche tre pregiudicati ritenuti affiliati ai clan camorristici Cava e Graziano, operanti neldi, tra le 57 persone denunciate dai carabinieri del Comando provinciale di Avellino per l'indebita percezione del reddito di cittadinanza. È il bilancio dei controlli effettuati nel mese ...... attivi neldi) ritenute responsabili, a vario titolo, di false dichiarazioni, omessa comunicazione di informazioni dovute, omessa comunicazione di variazioni di reddito o di patrimonio (...

Vallo Lauro-A30, i Circoli PD: «Recuperato ritardo di 25 anni. Bene ... Orticalab

Il 28 aprile termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse. Il Vallo di Lauro intravede uno spiraglio di luce concreto in fondo al tunnel dell’isolamento. Dopo diciannove anni ...VALLO LAURO- “Il Vallo di Lauro recupera un gap lungo venticinque anni e inizia a guardare con fiducia la luce in fondo al tunnel dell’isolamento dalle rete delle grandi infrastrutture di collegamento ...