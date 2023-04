Vallo della Lucania | truffa Superbonus 110 | sequestro preventivo per oltre 200mila euro

(Di mercoledì 5 aprile 2023) La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno, su disposizioneProcuraRepubblica, ha dato esecuzione ad un decreto di, finalizzato alla confisca per equivalente, nei confronti di una ditta edile. Il provvedimento, eseguito dai FinanzieriCompagnia di, è scaturito all’esito di un controllo edilizio effettuato su un immobile il cui proprietario aveva ottenuto il cd. “110%”, richiesto per lavori di ristrutturazione. Le indagini, eseguite dalle Fiamme Gialle Vallesi, unitamente al locale Reparto Carabinieri Forestali, hanno permesso di accertare difformità edilizie rispetto alla Cilas (cioè il nuovo titolo abilitativo introdotto dal decreto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mattinodinapoli : Autostrada Vallo di Lauro, è l'ora della verità dopo 19 anni di attesa - InfoCilentoWeb : Ecco il nuovo vescovo di #VallodellaLucania - antoniosicauss : “La Speranza oltre le nuvole!”: tre giorni di riflessioni a cura di Lucia Giallorenzo in occasione della Pasqua da… - PMP2992 : @AndreaBricchi77 Che non c'era bisogno di arrivare fino a Lecce. Bastava affacciarsi su Battipaglia, Vallo della Lu… - Giovann69767290 : @ilriformista Quando si dice il merito : più peculi e più sei gratificata Vallo a dire ai giovani un bell esempio… -

... nel territorio di San Lorenzo del. La vittima era alla guida di un'automobile che, per cause ... Sul posto, insieme al personale del 118, sono intervenuti i carabinieriCompagnia di San ...... nel territorio di San Lorenzo del. La vittima era alla guida di un'automobile che, per cause ... Sul posto, insieme al personale del 118, sono intervenuti i carabinieriCompagnia di San ...... in corrispondenza del territorio di San Lorenzo del, in provincia di Cosenza. A causa dell'... le Forze dell'Ordine e l'elisoccorso del 118 per consentire le operazioni di ripristino e...

Vallo della Lucania: in mattinata sarà svelato il nuovo vescovo, ma c’è lo spoiler del sindaco Info Cilento

Il provvedimento, eseguito dai Finanzieri della Compagnia di Vallo della Lucania, è scaturito all’esito di un controllo edilizio effettuato su un immobile il cui proprietario aveva ottenuto il cd.Così i circoli del Pd del Vallo di Lauro commentano la notizia del via libera all’appalto per il completamento della Fondo Vallo Lauro-A30 e anche il via libera alla progettazione del Lotto di ...