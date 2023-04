Vallo della Lucania, Mons. Vincenzo Calvosa è nominato nuovo vescovo della Diocesi (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: 5 minuti“Grande gioia nella Chiesa di Dio che è in Vallo della Lucania vi comunico la nomina del nuovo vescovo, S.E. Rev.ma Mons.Vincenzo Calvosa”. Così , con parole di commozione e gratitudine, l’amministratore apostolico e vescovo Ciro Miniero, ha annunciato pochi minuti fa, l’ufficializzazione della nomina del nuovo vescovo di Vallo della Lucania.“A lui – dice Miniero in una nota inviata al nuovo vescovo di Vallo – la comunità diocesana tutta, in unione alla mia persona, grata al Santo Padre Francesco per questo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: 5 minuti“Grande gioia nella Chiesa di Dio che è invi comunico la nomina del, S.E. Rev.ma”. Così , con parole di commozione e gratitudine, l’amministratore apostolico eCiro Miniero, ha annunciato pochi minuti fa, l’ufficializzazionenomina deldi.“A lui – dice Miniero in una nota inviata aldi– la comunità diocesana tutta, in unione alla mia persona, grata al Santo Padre Francesco per questo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... abmreport : L'annuncio in Cattedrale a Cassano allo Jonio per ora del vescovo Monsignor Savino che ha dichiarato la gioia e l'e… - AvvenirediCal : ? Il nuovo vescovo di Vallo della Lucania è calabrese ?? Ecco chi è: - acistampa : Nuova nomina di Papa Francesco in Italia. - FrancescoGrana : Il Santo Padre ha nominato Vescovo di Vallo della Lucania (Italia) il - silerenonpossum : Il Sommo Pontefice ha nominato Vescovo di Vallo della Lucania il Reverendo Vincenzo Calvosa, del clero della Dioces… -