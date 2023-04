Va deserta la gara per le spiagge di Ostia: mancano i bagnini (Di mercoledì 5 aprile 2023) AGI - mancano poche settimane all'apertura della stagione balneare, ma Roma Capitale è ancora senza bagnini e la gara per l'affidamento delle sei spiagge libere di Ostia è ancora in alto mare. Si' perchè l'affidamento come si legge nella determina dovrebbe partire il 1 maggio e concludersi il 30 settembre, ma la scadenza per le offerte è fissata al 24 aprile. Impossibile quindi che le spiagge tornate in mano all'amministrazione dopo sequestri ai clan della zona, siano pronte per l'avvio della stagione. In particolare, si tratta di sei arenili nel tratto urbano di Ostia, per cui viene richiesto servizio di assistenza e salvataggio (con 3 bagnini in turnazione dalle 9 alle 19), servizi igienici, servizi di pulizia delle aree e accessibilità garantita ai disabili. Dal ... Leggi su agi (Di mercoledì 5 aprile 2023) AGI -poche settimane all'apertura della stagione balneare, ma Roma Capitale è ancora senza bagnini e laper l'affidamento delle seilibere diè ancora in alto mare. Si' perchè l'affidamento come si legge nella determina dovrebbe partire il 1 maggio e concludersi il 30 settembre, ma la scadenza per le offerte è fissata al 24 aprile. Impossibile quindi che letornate in mano all'amministrazione dopo sequestri ai clan della zona, siano pronte per l'avvio della stagione. In particolare, si tratta di sei arenili nel tratto urbano di, per cui viene richiesto servizio di assistenza e salvataggio (con 3 bagnini in turnazione dalle 9 alle 19), servizi igienici, servizi di pulizia delle aree e accessibilitàntita ai disabili. Dal ...

