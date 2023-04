Usare l’intelligenza artificiale per valutare le condizioni della strada (Di mercoledì 5 aprile 2023) TecnoAndroid Usare la tecnologia per valutare le condizioni delle nostre strade è un concetto relativamente nuovo. In passato, la maggior parte si affida alla verifica visiva delle proprie strade per tenere traccia dei lavori di riparazione. Questo non è solo un compito pericoloso, è anche dispendioso in termini di tempo ed inefficiente. Ma l’intelligenza artificiale non solo accelera il processo di valutazione, ma fornisce anche un’enorme quantità di dati oggettivi che possono essere utilizzati per ottenere risultati reali. RoadBotics è una di queste società e offre un software in gradod i monitorare e gestire le strade di tutto il mondo, il che consente ai proprietari di affrontare meglio la manutenzione. “RoadBotics consente alle città di valutare le strade utilizzando ... Leggi su tecnoandroid (Di mercoledì 5 aprile 2023) TecnoAndroidla tecnologia perledelle nostre strade è un concetto relativamente nuovo. In passato, la maggior parte si affida alla verifica visiva delle proprie strade per tenere traccia dei lavori di riparazione. Questo non è solo un compito pericoloso, è anche dispendioso in termini di tempo ed inefficiente. Manon solo accelera il processo di valutazione, ma fornisce anche un’enorme quantità di dati oggettivi che possono essere utilizzati per ottenere risultati reali. RoadBotics è una di queste società e offre un software in gradod i monitorare e gestire le strade di tutto il mondo, il che consente ai proprietari di affrontare meglio la manutenzione. “RoadBotics consente alle città dile strade utilizzando ...

