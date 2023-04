Usa: Trump, 'unico crimine che ho commesso è difendere senza paura la nostra nazione' (Di mercoledì 5 aprile 2023) Washington, 5 apr. (Adnkronos) - "L'unico crimine che ho commesso è difendere senza paura la nostra nazione da coloro che cercano di distruggerla". Lo ha detto Donald Trump ieri sera di fronte a una folla di sostenitori, dopo essere tornato a nella sua proprietà di Mar-a-Lago, in Florida. Parlando alcune ore dopo la sua incriminazione, in un'udienza a New York nella quale sono stati formalizzati 34 capi 'accusa, l'ex presidente americano si è scagliato contro il procuratore, che "ha messo insieme un'incriminazione ridicola. Il criminale è il procuratore - ha aggiunto - e dovrebbe come minimo dimettersi". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Washington, 5 apr. (Adnkronos) - "L'che holada coloro che cercano di distruggerla". Lo ha detto Donaldieri sera di fronte a una folla di sostenitori, dopo essere tornato a nella sua proprietà di Mar-a-Lago, in Florida. Parlando alcune ore dopo la sua incrimi, in un'udienza a New York nella quale sono stati formalizzati 34 capi 'accusa, l'ex presidente americano si è scagliato contro il procuratore, che "ha messo insieme un'incrimiridicola. Il criminale è il procuratore - ha aggiunto - e dovrebbe come minimo dimettersi".

