Usa | Trump | ' un caso che non esiste | creato per far saltare la mia candidatura'

Washington, 5 apr. (Adnkronos) - "Hanno montato un caso che non esiste, allo scopo di far saltare la mia candidatura alla prossime elezioni. Non avrei mai pensato che una cosa del genere potesse accadere in America". Lo ha detto Donald Trump, ieri sera, nel suo discorso d'apertura di fronte a una folla di sostenitori, dopo essere tornato a nella sua proprietà di Mar-a-Lago, in Florida. Parlando alcune ore dopo la sua incriminazione, in un'udienza a New York nella quale sono stati formalizzati 34 capi d'accusa, l'ex presidente americano ha respinto ogni addebito che gli è stato rivolto, a partire da quello di aver pagato l'attrice di film per adulti Stormy Daniels durante la campagna presidenziale del 2016. Trump ha ribadito che le accuse contro di lui hanno lo scopo di far deragliare ...

