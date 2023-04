Usa, la presidente di Taiwan incontra lo Speaker McCarthy a Los Angeles: «Insieme siamo più forti». E Pechino lancia l’esercitazione militare (Di mercoledì 5 aprile 2023) La presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, ha incontrato la terza carica degli Stati Uniti, lo Speaker della Camera Kevin McCarthy. «L’amicizia tra l’America e il popolo di Taiwan non è mai stata così forte», ha dichiarato lo Speaker Usa postando una foto dell’incontro alla Reagan Library, alle porte di Los Angeles. Per Washington una visita privata, mentre per la Cina una provocazione che non può passare inosservata e che rischia di deteriorare ancora di più i rapporti già tesi tra le due superpotenze. Intanto, dopo aver oltrepassato Taiwan e la prima catena di isole, la portaerei cinese Shandong oggi ha iniziato la sua prima esercitazione nel Pacifico occidentale a conferma che «è completamente pronta per le operazioni in mare aperto e ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ladi, Tsai Ing-wen, hato la terza carica degli Stati Uniti, lodella Camera Kevin. «L’amicizia tra l’America e il popolo dinon è mai stata così forte», ha dichiarato loUsa postando una foto dell’incontro alla Reagan Library, alle porte di Los. Per Washington una visita privata, mentre per la Cina una provocazione che non può passare inosservata e che rischia di deteriorare ancora di più i rapporti già tesi tra le due superpotenze. Intanto, dopo aver oltrepassatoe la prima catena di isole, la portaerei cinese Shandong oggi ha iniziato la sua prima esercitazione nel Pacifico occidentale a conferma che «è completamente pronta per le operazioni in mare aperto e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : ?????? TRUMP SARÀ ARRESTATO E FOTOSEGNALATO (di fronte e di profilo, come prevede la prassi) È la prima volta per un ex Presidente USA. - rulajebreal : L’uomo di Putin in Europa…quello che ha distrutto la democrazia in Ungheria, che incoraggia l’ex Presidente USA a c… - La7tv : #lariachetira @AlanFriedmanit: 'Anche un ex presidente degli USA può essere rinviato a giudizio, con diversi capi d… - cavalierebianc5 : RT @byoblu: Al di là dei capi d’accusa formalmente inconsistenti contro Donald Trump, l’impressione è che il processo all’ex presidente deg… - GiorgioMichelaO : RT @World24New: #Trump Il presidente di El Salvador #Bukele :'Immaginate se questo accadesse in qualsiasi altro Paese, dove un governo arre… -