Urso | Incentivi a chi non può rottamare euro 0-3 | non a chi può spendere per auto elettrica

(Di mercoledì 5 aprile 2023) (Agenzia Vista) Roma, 05 aprile 2023 Noi dobbiamo incentivare chi ha bisogno dell'aiuto dello Stato per svecchiare la propria vettura, pervetture0, 1, 2 e 3, cioè coloro che non se lo possono permettere. Non chi, invece, ha le facoltà per permettersi di comprare, se vuole e certamente lo auspichiamo un'". Lo ha affermato il ministro delle Imprese, Adolfo, rispondendo nell'Aula della Camera, nel corso del question time a un'interrogazione Pd. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Lo afferma al question time il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso spiegando che C'e 'la necessità di predisporre una rimodulazione degli incentivi, prendendo atto della realtà

Urso ha sottolineato come "la risposta del mercato ai contributi sia stata eterogenea, con gli incentivi destinati alle auto con motore endotermico utilizzati in breve tempo, mentre quelli per ..."E' questa la vera emergenza ambientale che si è accumulata negli ultimi anni", sottolinea Urso. Il ministro ricorda che nel 2022 sono rimasti inutilizzati incentivi sull'elettrico puro per 127 ...