Uomini e Donne, puntata oggi 5 aprile 2023: furibonda lite tra Nicole e Roberta (Di mercoledì 5 aprile 2023) Da quando a Uomini e Donne Roberta Di Padua ci ha ripetutamente provato con Andrea Foriglio, corteggiatore della tronista Nicole Santinelli, tra le due Donne è cominciata una sorta di faida che va avanti a colpi di frecciatine alternate a veri e propri insulti. E nella puntata di Uomini e Donne che vedremo in onda oggi, mercoledì 5 aprile 2023, alle 14.45 in punto su Canale 5, la dama del trono over e l’attuale protagonista del classico si affronteranno ancora usando termini molto pesanti. Uomini e Donne anticipazioni, oggi in onda il trono di Nicole Santinelli La puntata di oggi di ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 5 aprile 2023) Da quando aDi Padua ci ha ripetutamente provato con Andrea Foriglio, corteggiatore della tronistaSantinelli, tra le dueè cominciata una sorta di faida che va avanti a colpi di frecciatine alternate a veri e propri insulti. E nelladiche vedremo in onda, mercoledì 5, alle 14.45 in punto su Canale 5, la dama del trono over e l’attuale protagonista del classico si affronteranno ancora usando termini molto pesanti.anticipazioni,in onda il trono diSantinelli Ladidi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jacopocoghe : Lascia 10 donne e 10 uomini su un'isola deserta. Dopo 100 anni troverai una comunità fiorente di uomini, donne e ba… - ItalianAirForce : Oggi è #AeronauticaMilitare100. 28 marzo 1923 - 28 marzo 2023, la nostra Forza Armata compie 100 anni; un secolo di… - uominiedonne : Tante emozioni in studio oggi per la scelta di Lavinia... Per vedere com'è andata, cliccate QUI! #UominieDonne ?? - Ble97577144 : Una vergogna soldati israeliani fanno irruzione nella grande moschea al aqsa picchiano selvaggiamente donne e uomin… - Blackbird_____5 : @jacopocoghe Dipende, se i 10 uomini fossero come te, troveresti 10 scheletri e le 10 donne tornate a casa sane e salve. -