Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 5 04 23

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Ma sapete se per caso Armando Incarnato nelladi oggi distesse facendo un favore a qualcuno di noi a stare lì seduto? No, perché aveva quel mood scogl*onato che avevo io quando mia madre mi obbligava ad andare a far visita alla mia prozia ottantenne, quindi o stava facendo una cortesia a qualcuno (non a me, per esempio) o era sotto effetto di Lexotan. Eh? Cosa? Come dite? In realtà era così solo perché stanco degli attacchiH e di non essere compresoH? Oh, mamma che disfatta! Questo povero piccolo ancielo non capito da nessuno sigh, questa stellina caduta dal cielo, pura e innocente sigh. Tra l’altro io devo informarvi di una cosa strana, cioè io sto iniziando a shipparlo fortemente con Gianni Sperti, eh. La tensione che c’è nei loro botta e risposta, l’offesa che cela la segreta ammirazione, la dinamica ...