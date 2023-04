Uomini e Donne, Lavinia Mauro sceglie Alessio Corvino, ciò che fa lui subito dopo fa piangere tutti (Di mercoledì 5 aprile 2023) La puntata del 4 aprile del dating show condotto da Maria De Filippi, si apre con il termine della puntata precedente prima di iniziare un argomento completamente centrale. Nello specifico, si parlerà di Riccardo, ancora al centro dello studio, intento a chiudere la relazione con la dama con cui ha appena iniziato una frequentazione. La donna sembra essere molto amareggiata da questo comportamento, la loro conoscenza infatti non è neppure iniziata dunque, è impossibile affermare che manchi un feeling o comunque un sentimento. Riccardo invece va dritto per la sua strada, affermando senza alcun rimpianto le sue intenzioni di chiude e per questo verrà anche criticato dagli opinionisti perché ritenuto molto superficiale e interessato solo alla notorietà. Inutile dire che non mancheranno le frecciatine per una sua possibile conoscenza al di fuori dello studio che sembra tenerlo bloccato. ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 5 aprile 2023) La puntata del 4 aprile del dating show condotto da Maria De Filippi, si apre con il termine della puntata precedente prima di iniziare un argomento completamente centrale. Nello specifico, si parlerà di Riccardo, ancora al centro dello studio, intento a chiudere la relazione con la dama con cui ha appena iniziato una frequentazione. La donna sembra essere molto amareggiata da questo comportamento, la loro conoscenza infatti non è neppure iniziata dunque, è impossibile affermare che manchi un feeling o comunque un sentimento. Riccardo invece va dritto per la sua strada, affermando senza alcun rimpianto le sue intenzioni di chiude e per questo verrà anche criticato dagli opinionisti perché ritenuto molto superficiale e interessato solo alla notorietà. Inutile dire che non mancheranno le frecciatine per una sua possibile conoscenza al di fuori dello studio che sembra tenerlo bloccato. ...

