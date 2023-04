Uomini e Donne, anticipazioni 5 aprile 2023: Claudio e Gemma, ultime news su Armando, trono classico o over oggi (Di mercoledì 5 aprile 2023) Dopo aver visto l’emozionante scelta di Lavinia Mauro, che dopo ben 7 mesi ha concluso il suo percorso, oggi, nel bel mezzo della settimana, torna Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico di canale 5. Protagonisti, come sempre, dame e cavalieri del trono over, ma anche giovani tronisti e corteggiatori, tutti con un solo obiettivo: mettersi in gioco e innamorarsi. Ma cosa vedremo in questa puntata? La padrona di casa, Maria De Filippi, darà spazio ai tronisti o si continuerà con le vicende del trono over? Ecco tutte le anticipazioni! View this post on Instagram A post shared by Uomini e Donne ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 aprile 2023) Dopo aver visto l’emozionante scelta di Lavinia Mauro, che dopo ben 7 mesi ha concluso il suo percorso,, nel bel mezzo della settimana, torna, il dating show più amato e seguito dal pubblico di canale 5. Protagonisti, come sempre, dame e cavalieri del, ma anche giovani tronisti e corteggiatori, tutti con un solo obiettivo: mettersi in gioco e innamorarsi. Ma cosa vedremo in questa puntata? La padrona di casa, Maria De Filippi, darà spazio ai tronisti o si continuerà con le vicende del? Ecco tutte le! View this post on Instagram A post shared by...

