"Uno schema afferra e uccidi": la pistola fumante di Trump secondo i giudici (Di mercoledì 5 aprile 2023) Donald Trump, secondo la procura di New York, avrebbe utilizzato il modello "catch and kill", spesso utilizzato da media e tabloid per "silenziare" storia a vantaggio di qualcuno Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 5 aprile 2023) Donaldla procura di New York, avrebbe utilizzato il modello "catch and kill", spesso utilizzato da media e tabloid per "silenziare" storia a vantaggio di qualcuno

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Alfio601Av : @Masssimilianoo Specificare gli anni di contributi ha senso in un sistema contributivo a capitalizzazione, con uno… - iocheamosolo : RT @mazzzechiodate: Esistono un qualcosa come 10 tipi massimo di uomo, tutti uguali. Faranno e diranno le stesse identiche cose, secondo un… - inomniapparatus : RT @mazzzechiodate: Esistono un qualcosa come 10 tipi massimo di uomo, tutti uguali. Faranno e diranno le stesse identiche cose, secondo un… - mm58185186 : @MarcoMiele14 @mrk4m1 Se la demografia è decrescente diventa uno schema ponzi - hazskiwi : RT @mazzzechiodate: Esistono un qualcosa come 10 tipi massimo di uomo, tutti uguali. Faranno e diranno le stesse identiche cose, secondo un… -