Università: Ordini medici, 'tante donne iscritte a test è conferma trend rosa' (Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma, 5 apr. (Adnkronos Salute) - "Abbiamo abbondantemente superato il fatto che quella del medico sia una professione solo al maschile. Ormai in tutte le branche specialistiche, anche in chirurgia, le donne sono in ascesa. E' quindi una professione che si declina sempre di più al femminile. Il dato del 70% di donne iscritte ai test di medicina è significativo e ci dice che le giovani sono toste e coriacee, capaci di slanci di altruismo come ha dimostrato il sacrificio della collega Eleonora Cantamessa che ha pagato con la vita l'impegno nella professione". Così all'Adnkronos Salute Filippo Anelli, presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, commentando l'alto interesse delle ragazze per la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma, 5 apr. (Adnkronos Salute) - "Abbiamo abbondantemente superato il fatto che quella del medico sia una professione solo al maschile. Ormai in tutte le branche specialistiche, anche in chirurgia, lesono in ascesa. E' quindi una professione che si declina sempre di più al femminile. Il dato del 70% diaidina è significativo e ci dice che le giovani sono toste e coriacee, capaci di slanci di altruismo come ha dimostrato il sacrificio della collega Eleonora Cantamessa che ha pagato con la vita l'impegno nella professione". Così all'Adnkronos Salute Filippo Anelli, presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale deglideichirurghi e degli odontoiatri, commentando l'alto interesse delle ragazze per la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cheaterbag : RT wireditalia 'Spinto dalla pandemia l’e-voting è normalità tra associazioni, ordini e università: aumenta la part… - wireditalia : Spinto dalla pandemia l’e-voting è normalità tra associazioni, ordini e università: aumenta la partecipazione al vo… - francescosegato : Ho deciso: metto la sveglia perché non voglio perdermi le spiegazioni sugli ordini di scuderia per la P7 e P8 che a… - MattiaMenghi : @borghi_claudio @AMorelliMilano La Bocconi non è più un università, è un luogo dove formano persone ad obbedire ad… - CaterinDi : RT @Lorenzo83805510: @SalazarYulia corruzione... le suggerisco di leggere i testi che marco pizzuti ha scritto già alcuni anni fa e dai qua… -

Se la "questione infermieristica" incontra l'intelligenza artificiale ... non intercettando invece tutti i vari calcoli elaborati nel frattempo da università, centri studi, ordini professionali, Agenas e così via, soprattutto in relazione a quanto previsto dal PNRR. Cara ... L'ex grillino rischia il processo, Minenna accusato di calunnia ... voluto da Beppe Grillo e Luigi Di Maio, è diventata una caserma agli ordini di un solo generale. ... ma pure ad amici dell'università di Minenna come Andrea Villotti, presidente di una spa del Trentino,... La scuola non si sceglie più solo per gli sbocchi: altro che liceo del Made in Italy! ...una amara disillusione economica Per spiegare questo comportamento sembrano emergere due ordini ... Le statistiche ci dicono che il 50% dei diplomati va all'università ed è qui che si realizza la ... ... non intercettando invece tutti i vari calcoli elaborati nel frattempo da, centri studi,professionali, Agenas e così via, soprattutto in relazione a quanto previsto dal PNRR. Cara ...... voluto da Beppe Grillo e Luigi Di Maio, è diventata una caserma aglidi un solo generale. ... ma pure ad amici dell'di Minenna come Andrea Villotti, presidente di una spa del Trentino,......una amara disillusione economica Per spiegare questo comportamento sembrano emergere due... Le statistiche ci dicono che il 50% dei diplomati va all'ed è qui che si realizza la ... Università: Ordini medici, ‘tante donne iscritte a test è conferma trend rosa’ La Sicilia