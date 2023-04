Università Federico II, primi laureati magistrali in Scienze e tecnologie agrarie (Di mercoledì 5 aprile 2023) Università di Napoli Federico II: sono stati proclamati nella Sala Cinese del Dipartimento di Agraria i primi laureati magistrali in Scienze e tecnologie agrarie che hanno svolto l’intera tesi di laurea sperimentale presso Bonifiche Ferraresi, BF, a Jolanda di Savoia (Fe). Francesca Devoto, Alfredo Lorenzo e Nausicaa Occhipinti hanno discusso con successo il proprio elaborato, conseguendo tutti la votazione di 110 e lode. La Commissione di laurea era presieduta dal Direttore del Dipartimento Danilo Ercolini. Alla cerimonia ha partecipato anche Francesco Pugliese, Direttore Area R&S del Gruppo BF Spa. Dall’anno accademico 2020/2021 è attivo un accordo quadro tra l’Università degli Studi di Napoli Federico II, in particolare con il Dipartimento di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 5 aprile 2023)di Napoli Federico II: sono stati proclamati nella Sala Cinese del Dipartimento di Agraria iinche hanno svolto l’intera tesi di laurea sperimentale presso Bonifiche Ferraresi, BF, a Jolanda di Savoia (Fe). Francesca Devoto, Alfredo Lorenzo e Nausicaa Occhipinti hanno discusso con successo il proprio elaborato, conseguendo tutti la votazione di 110 e lode. La Commissione di laurea era presieduta dal Direttore del Dipartimento Danilo Ercolini. Alla cerimonia ha partecipato anche Francesco Pugliese, Direttore Area R&S del Gruppo BF Spa. Dall’anno accademico 2020/2021 è attivo un accordo quadro tra l’degli Studi di Napoli Federico II, in particolare con il Dipartimento di ...

