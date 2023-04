Una sentenza che fa scuola sulla polemica tra arte e IA (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il giudice Clarke forse non lo sa, ma la sua sentenza su un noioso caso di diritti d’autore ci dice qualcosa anche sull’intelligenza artificiale. I fatti. Davanti al giudice Clarke sono comparse un’autrice inglese di libri autopubblicati per bambini e una ditta di casalinghi. L’autrice rivendicava che la ditta avesse imbastito una campagna pubblicitaria copiando l’illustrazione del draghetto protagonista delle sue storie. Il giudice Clarke ha però dato ragione alla ditta: non si può ravvisare violazione al diritto d’autore ove non si sia verificato accesso a una fonte primaria di scarsa diffusione, e ove la somiglianza possa essere ascritta a mera coincidenza. Tradotto, il giudice Clarke ha detto all’autrice: i tuoi libri autopubblicati non se li fila nessuno e, se la ditta ha utilizzato lo stesso draghetto disegnato da te, è perché il tuo draghetto non ha niente di ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il giudice Clarke forse non lo sa, ma la suasu un noioso caso di diritti d’autore ci dice qualcosa anche sull’intelligenza artificiale. I fatti. Davanti al giudice Clarke sono comparse un’autrice inglese di libri autopubblicati per bambini e una ditta di casalinghi. L’autrice rivendicava che la ditta avesse imbastito una campagna pubblicitaria copiando l’illustrazione del draghetto protagonista delle sue storie. Il giudice Clarke ha però dato ragione alla ditta: non si può ravvisare violazione al diritto d’autore ove non si sia verificato accesso a una fonte primaria di scarsa diffusione, e ove la somiglianza possa essere ascritta a mera coincidenza. Tradotto, il giudice Clarke ha detto all’autrice: i tuoi libri autopubblicati non se li fila nessuno e, se la ditta ha utilizzato lo stesso draghetto disegnato da te, è perché il tuo draghetto non ha niente di ...

