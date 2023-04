Una Pasqua ricca di emozioni su Sky Cinema (e streaming NOW) con quattro grandi prime visioni (Di mercoledì 5 aprile 2023) Per il fine settimana di Pasqua Sky Cinema propone quattro grandi prime visioni, una al giorno, con una programmazione che spazierà dalla commedia romantica all’avventura fantasy, dal dramma a tinte gialle al poliziesco, e che metterà d’accordo tutta la famiglia. Sono in arrivo LA RAGAZZA DELLA PALUDE, THE PORTABLE DOOR, TICKET TO PARADISE e DIABOLIK - GINKO ALL’ATTACCO!. Tutti i titoli saranno disponibili anche on demand su Sky (TICKET TO PARADISE e DIABOLIK - GINKO ALL’ATTACCO! anche in qualità 4K) e in streaming su NOW.Si... Leggi su digital-news (Di mercoledì 5 aprile 2023) Per il fine settimana diSkypropone, una al giorno, con una programmazione che spazierà dalla commedia romantica all’avventura fantasy, dal dramma a tinte gialle al poliziesco, e che metterà d’accordo tutta la famiglia. Sono in arrivo LA RAGAZZA DELLA PALUDE, THE PORTABLE DOOR, TICKET TO PARADISE e DIABOLIK - GINKO ALL’ATTACCO!. Tutti i titoli saranno disponibili anche on demand su Sky (TICKET TO PARADISE e DIABOLIK - GINKO ALL’ATTACCO! anche in qualità 4K) e insu NOW.Si...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Stefanialove_of : Per Pasqua oltre alle tantissime uova di cioccolato solidali che vi consiglio di acquistare , potete aggiungere co… - Agenzia_Ansa : Oltre 16 milioni gli italiani sono pronti a partire per Pasqua e 25 aprile, anche se la settimana santa sarà più fr… - Stefanialove_of : Non mi arrendo facilmente contro la discriminazione che subisco nel mondo del lavoro e per Pasqua oltre alle tantis… - Aringoogle : Insomma l'isola di Pasqua. Dove praticavano cannibalismo perché non è che l'isola deserta sia ricca di risorse. Ma… - Patapuffola : RT @OIPAItalia: In nome della pace, non mangiarmi: Pasqualino, agnellino salvato dai volontari dell’OIPA di Castelvetrano, è al sicuro, in… -