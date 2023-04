Un ultras all’improvviso | «De Laurentiis è vent’anni avanti»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Era dai tempi di Aldo Moro che non ascoltavamo un discorso così denso e lucido, che contiene un’autocritica diffusa e che avrà fatto impallidire la Napoli delle professioni che in questi giorni come al solito, con sprezzo della dignità, ha ballato sul filo del cerchio e della botte, rendendo al confronto Veltroni un politico risoluto. Poi è arrivato lui, Gianluca, intervenuto a Radio Marte a nome della Curva A, che ha chiarito una serie di passaggi, ha elogiato De(perché sononon dissociati mentali), detto che il caro biglietti non c’entra niente con la loro protesta, che si atterranno alle regole. Da Washington D.C. si ode chiaro l’applauso stentoreo di Henry Kissinger. Ecco le parole di Gianluca. Parlo a nome della Curva A, non parlerò di altre cose di altri settori perché non le conosco e non faccio il giudice. Sulla nostra grossa ...