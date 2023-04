Un posto al sole, spoiler: Alberto rischia grosso, Diana dice basta? (Di mercoledì 5 aprile 2023) I prossimi episodio di Un posto al sole saranno molto movimentati per Alberto Palladini, come raccontano gli spoiler. Ricordiamo che il cinico avvocato, proprio quando sembrava aver messo la testa a posto, ha intrecciato una tresca clandestina con l'affascinante Diana Dalla Valle, l'architetta che si sta occupando della ristrutturazione dello studio legale che condivide con Niko. Alberto, in particolare, pur portando avanti una relazione stabile con Clara, non ha esitato a tradirla, ma presto le cose, per Palladini, potrebbero complicarsi in modo irrimediabile. Tutto partirà il giorno di Pasquetta. Pare proprio che, per Alberto, sarà una giornata ricca di colpi di scena e sorprese inaspettate. In seguito, il legale si ritroverà a dover fare i conti ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 5 aprile 2023) I prossimi episodio di Unalsaranno molto movimentati perPalladini, come raccontano gli. Ricordiamo che il cinico avvocato, proprio quando sembrava aver messo la testa a, ha intrecciato una tresca clandestina con l'affascinanteDalla Valle, l'architetta che si sta occupando della ristrutturazione dello studio legale che condivide con Niko., in particolare, pur portando avanti una relazione stabile con Clara, non ha esitato a tradirla, ma presto le cose, per Palladini, potrebbero complicarsi in modo irrimediabile. Tutto partirà il giorno di Pasquetta. Pare proprio che, per, sarà una giornata ricca di colpi di scena e sorprese inaspettate. In seguito, il legale si ritroverà a dover fare i conti ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SpianetPianeta : @ilruttosovrano Ma non avevamo conquistato “un posto al sole” tra le potenze europee..??? - Lellina82 : @xonmyownn @MayAmidala @stefaniaalove A Un posto al sole lo fanno, di tanto in tanto. - schivami : RT @filiritorti: Che ci fai qui. Sono solo di passaggio. Non è un posto per te. Vado via, via, appena potrò. Prima devo stendere i miei pen… - whoisangie68 : RT @Moonlightshad1: ma dopo le dimissioni spIntanee da sottosegretaria ha rimediato ugualmente il posto al sole come se nulla le fosse acc… -