Un posto al sole, anticipazioni 5 aprile: Nunzio e Diego rischiano di perdere il lavoro

Stasera 5 aprile 2023, su Rai Tre, i telespettatori avranno modo di assistere ad una nuova spumeggiante puntata di Un posto al sole. Il nuovo appuntamento si preannuncia già da ora ricchissimo di colpi di scena. I riflettori verranno puntati soprattutto su Alberto. Scopriamo qualche anticipazione in più al riguardo.

Un posto al sole, anticipazioni 5 aprile

Nel corso della puntata odierna di Un posto al sole, i telespettatori vedranno gli occhi puntati su Alberto. L'uomo continuerà a fare di tutto per mettere il bastone tra le ruote a Silvia (e al suo staff) impegnata nel risollevare le sorti di Caffè Vulcano. Diego e Nunzio tentano un'azione disperata, con l'intento di riuscire a salvare il loro lavoro.

