Un posto al sole, anticipazioni 5 aprile: Alberto ha le ore contate (Di mercoledì 5 aprile 2023) Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Samuel, Nunzio, Rossella e Diego cominceranno una corsa contro il tempo. I quattro ragazzi, ora convinti che il Palladini sia il vero responsabile delle critiche al Vulcano, tenteranno di trovare una soluzione alternativa e di convincere Silvia a non vendere una parte del locale. Roberto intanto, nonostante Lara cerchi di L'articolo proviene da KontroKultura.

