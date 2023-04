Un Passo dal Cielo 7, tutti i luoghi della fiction: ecco dove sono state girate le scene più belle (Di mercoledì 5 aprile 2023) Continua il grande successo della serie televisiva Un Passo dal Cielo arrivata alla sua settima stagione. La fiction è tornata su Rai 1 da giovedì 30 marzo 2023 con tante novità come il cast rinnovato che registra l’assenza di Daniele Liotti, nel ruolo di Francesco Neri, e la new entry di Giusy Buscemi, nel ruolo L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 5 aprile 2023) Continua il grande successoserie televisiva Undalarrivata alla sua settima stagione. Laè tornata su Rai 1 da giovedì 30 marzo 2023 con tante novità come il cast rinnovato che registra l’assenza di Daniele Liotti, nel ruolo di Francesco Neri, e la new entry di Giusy Buscemi, nel ruolo L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elenabonetti : Dalle bozze che girano sembra che il governo confermi l’esclusione della certificazione per la parità di genere dal… - Chiara_Galiazzo : Oggi sono felice di potervi dire che anche quest’ anno ho partecipato alla realizzazione della colonna sonora di Un… - azpuita : Un viaggio passo dopo passo I passiti, questi sconosciuti. Vini prodotti spesso in piccole quantità, in poche aree,… - DonatelliDavid : @checco_sanna @Strava78 @il_Malpensante Fa un c@zzo di metro ,ad esagerare, dal dischetto di rigore. In pratica un… - scazzofrenica : RT @_fede_rica_p: Ad un passo dal tutto e con il nulla nelle mani! -