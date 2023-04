Un Passo dal Cielo 7 anticipazioni seconda puntata: Manuela ha un alleato inaspettato (Di mercoledì 5 aprile 2023) Un Passo dal Cielo 7 prosegue con la seconda puntata, in onda in prima serata su Rai Uno giovedì 6 aprile: ecco cosa accadrà. L’episodio, dal titolo Altezze Diverse, vedrà Manuela alle prese con un nuovo caso e un inaspettato aiuto: di seguito, le anticipazioni. Lo scorso giovedì 30 marzo ha fatto il suo debutto su Rai Uno Un Passo dal Cielo 7. La serie, che per la nuova stagione ha assistito a diversi addii e ad alcune new entry, ha spostato il focus, incentrandosi sul personaggio di Manuela Nappi (Giusy Buscemi), “promossa” a protagonista. Il pubblico sembra aver approvato a pieni voti la direzione, tant’è che, nel corso della prima puntata della nuova stagione, la serie ha raccolto 4.656.000 ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 5 aprile 2023) Undal7 prosegue con la, in onda in prima serata su Rai Uno giovedì 6 aprile: ecco cosa accadrà. L’episodio, dal titolo Altezze Diverse, vedràalle prese con un nuovo caso e unaiuto: di seguito, le. Lo scorso giovedì 30 marzo ha fatto il suo debutto su Rai Uno Undal7. La serie, che per la nuova stagione ha assistito a diversi addii e ad alcune new entry, ha spostato il focus, incentrandosi sul personaggio diNappi (Giusy Buscemi), “promossa” a protagonista. Il pubblico sembra aver approvato a pieni voti la direzione, tant’è che, nel corso della primadella nuova stagione, la serie ha raccolto 4.656.000 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elenabonetti : Dalle bozze che girano sembra che il governo confermi l’esclusione della certificazione per la parità di genere dal… - Chiara_Galiazzo : Oggi sono felice di potervi dire che anche quest’ anno ho partecipato alla realizzazione della colonna sonora di Un… - Mookies_Svtww : RT @curvbiancorossa: AD UN PASSO DAL SOGNO???? ?? Lunedí 10 Aprile ??? PalaBarton (PG) Vuoi venire a tifare con noi? Scrivici qui o sulla pa… - fisco24_info : Spid, 40 milioni ai provider per una proroga biennale: Quaranta milioni di euro per una proroga biennale. Alla fine… - anticofuturo : Vi sblocco una lunghissima lista di idioti. Dal disagio è tutto, passo e chiudo. ?? #Giletti #Barra… -