Un passo dal cielo 7, anticipazioni 6 aprile 2023: Manuela e Nathan alleati (Di mercoledì 5 aprile 2023) Un passo dal cielo 7 torna in onda su Rai 1 giovedì 6 aprile 2023 con la seconda puntata durante la quale Manuela giungerà ad una svolta nell'indagine sulla morte di Roberta. La poliziotta, indagando su un nuovo caso, si renderà conto che potrebbe essere legato a quello della sua amica e troverà in Nathan un alleato inaspettato. Nel frattempo, Vincenzo sarà molto geloso di Carolina per via dell'arrivo del nuovo socio Hans. Fiction Rai1 Un passo dal cielo 7, seconda puntata: Manuela trova in Nathan un alleato inaspettato La seconda puntata di Un passo dal cielo si intitola «Altezze diverse» e vedrà Manuela indagare sulla morte di una giovane motociclista il cui corpo ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 5 aprile 2023) Undal7 torna in onda su Rai 1 giovedì 6con la seconda puntata durante la qualegiungerà ad una svolta nell'indagine sulla morte di Roberta. La poliziotta, indagando su un nuovo caso, si renderà conto che potrebbe essere legato a quello della sua amica e troverà inun alleato inaspettato. Nel frattempo, Vincenzo sarà molto geloso di Carolina per via dell'arrivo del nuovo socio Hans. Fiction Rai1 Undal7, seconda puntata:trova inun alleato inaspettato La seconda puntata di Undalsi intitola «Altezze diverse» e vedràindagare sulla morte di una giovane motociclista il cui corpo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elenabonetti : Dalle bozze che girano sembra che il governo confermi l’esclusione della certificazione per la parità di genere dal… - Chiara_Galiazzo : Oggi sono felice di potervi dire che anche quest’ anno ho partecipato alla realizzazione della colonna sonora di Un… - SergioChiarello : @SkyTG24 Dal passo dello scorpione a quello della tartaruga !! ???? - decalcomaria : passo dal fare un tweet su una cosa seria per poi scriverne un altro cinque secondi dopo su una cagata che non fa… - azpuita : Un viaggio passo dopo passo I passiti, questi sconosciuti. Vini prodotti spesso in piccole quantità, in poche aree,… -