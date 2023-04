Un palestinese al giorno morto per mano di militari o coloni israeliani: il 2023 del governo Netanyahu è l’anno più sanguinoso dal 2014 (Di mercoledì 5 aprile 2023) La scena si è ripetuta anche lunedì mattina nelle strette strade di Nablus, la città più popolosa della Cisgiordania. La colonna di jeep dell’Idf, le Forze di difesa israeliane, ha chiuso il reticolo di stradine intorno alla casa-obiettivo mentre da due auto e un pulmino scendevano civili armati. Le informazioni raccolte avevano indicato nella casa al primo piano il rifugio di due miliziani di Lions’ Den, un gruppo armato di nuova formazione diventato presto popolare nella galassia palestinese che non si riconosce né in Hamas né nell’Anp di Abu Mazen. Gli uomini in abiti civili – sono “mistaravim”, agenti dello Shin Bet che agiscono sotto copertura e sono in grado di farsi passare per arabi – sfondano la porta. Ne nasce una violenta sparatoria, anche per strada dove i soldati dell’Idf sono sotto tiro di altri uomini palestinesi armati. I due ricercati – uno non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) La scena si è ripetuta anche lunedì mattina nelle strette strade di Nablus, la città più popolosa della Cisgiordania. La colonna di jeep dell’Idf, le Forze di difesa israeliane, ha chiuso il reticolo di stradine intorno alla casa-obiettivo mentre da due auto e un pulmino scendevano civili armati. Le informazioni raccolte avevano indicato nella casa al primo piano il rifugio di due miliziani di Lions’ Den, un gruppo armato di nuova formazione diventato presto popolare nella galassiache non si riconosce né in Hamas né nell’Anp di Abu Mazen. Gli uomini in abiti civili – sono “mistaravim”, agenti dello Shin Bet che agiscono sotto copertura e sono in grado di farsi passare per arabi – sfondano la porta. Ne nasce una violenta sparatoria, anche per strada dove i soldati dell’Idf sono sotto tiro di altri uomini palestinesi armati. I due ricercati – uno non ...

