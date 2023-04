Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoTechNet : James Webb placa gli entusiasmi: non c’è acqua sull’esopianeta simile alla Terra -

Un esopianeta simile alla terra sta lanciando uno strano segnale radio, intercettato dagli astronomi WIRED Italia

Yz Ceti b, un esopianeta roccioso delle dimensioni simili alla Terra, in orbita attorno a una stella a circa 12 anni luce dalla Terra, potrebbe avere un campo magnetico e addirittura anche una sua ...Roma, 4 apr. (askanews) – Il campo magnetico terrestre fa molto di più che mantenere gli aghi delle bussole puntati nella stessa direzione: aiuta a preservare lo strato di atmosfera che sostiene la vi ...