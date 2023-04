Un dolore troppo forte: il racconto di Lewandowski e della moglie Anna (Di mercoledì 5 aprile 2023) Robert Lewandowski e la moglie Anna si sono lasciati andare a dei racconti che riguardano la loro vita privata ed i loro primi tentativi di diventare genitori. Non è stato tutto roseo per la coppia, che prima di avere due splendide figlie ha dovuto fare i conti con un forte dolore. In un documentario il calciatore polacco del Barcellona ricorda “il momento più difficile della sua vita”. Si tratta di un aborto spontaneo avuto dalla moglie poco prima dell’inizio di Euro 2016. Il racconto “Dovevo concentrarmi sul calcio, ma avevo sempre in mente un problema più grande. I tifosi non avevano idea, si aspettavano solo che segnassi un gol“, ha raccontato l’attaccante al quotidiano tedesco Bild. “Ricordo il momento dell’Europeo in Francia. Era il periodo in ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 5 aprile 2023) Roberte lasi sono lasciati andare a dei racconti che riguardano la loro vita privata ed i loro primi tentativi di diventare genitori. Non è stato tutto roseo per la coppia, che prima di avere due splendide figlie ha dovuto fare i conti con un. In un documentario il calciatore polacco del Barcellona ricorda “il momento più difficilesua vita”. Si tratta di un aborto spontaneo avuto dallapoco prima dell’inizio di Euro 2016. Il“Dovevo concentrarmi sul calcio, ma avevo sempre in mente un problema più grande. I tifosi non avevano idea, si aspettavano solo che segnassi un gol“, ha raccontato l’attaccante al quotidiano tedesco Bild. “Ricordo il momento dell’Europeo in Francia. Era il periodo in ...

