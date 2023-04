"Un atto ingiusto", lo sfogo della compagna di Elly Schlein dopo le foto 'rubate' (Di mercoledì 5 aprile 2023) AGIU - "Un atto ingiusto. Io ne sono stata travolta, ma per fortuna non annichilita". Lo scrive su Instagram Paola Belloni, compagna di Elly Schlein, dopo la pubblicazione nei giorni scorsi, sul settimanale Diva e Donna, di alcune sue foto 'rubate' accanto alla segretaria Pd. Il post si apre con una citazione rivisitata proprio di Schein: "Non mi hanno vista arrivare, e quindi hanno tirato fuori i teleobiettivi". Visualizza questo post su Instagram ... Leggi su agi (Di mercoledì 5 aprile 2023) AGIU - "Un. Io ne sono stata travolta, ma per fortuna non annichilita". Lo scrive su Instagram Paola Belloni,dila pubblicazione nei giorni scorsi, sul settimanale Diva e Donna, di alcune sue' accanto alla segretaria Pd. Il post si apre con una citazione rivisitata proprio di Schein: "Non mi hanno vista arrivare, e quindi hanno tirato fuori i teleobiettivi". Visualizza questo post su Instagram ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiusCandela : La 'Paola' indicata dalla stampa come 'fidanzata di Elly Schlein' attacca il settimanale 'Diva e Donna': 'Comunicar… - Alessia37367267 : RT @FranceschiniAng: Foto rubate di #PaolaBelloni, compagna di #EllySchelin:'Atto ingiusto, si chiama 'outing''. - EnzoCare2 : RT @4everAnnina: Certo che fare un comunicato su Instagram non ha mica tolto visibilità all’”atto ingiusto”, no no. - bangandblame82 : RT @Apndp: L' #outing ('atto ingiusto', svela “l'intimità affettiva di qualcuno' senza il suo consenso),con rispetto,non c'entra nulla. Ci… - Russo8Pier : RT @Apndp: L' #outing ('atto ingiusto', svela “l'intimità affettiva di qualcuno' senza il suo consenso),con rispetto,non c'entra nulla. Ci… -