Un anello di fuoco sui cieli italiani | meteo | fenomeno sconvolgente | Foto

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Uno strano avvistamento nei: il, misterioso e bellissimo allo stesso tempo, è stato catturato da ungrafo italiano, Valter Binotto, in Veneto. Nellasi vede unrossoche squarcia il cielo dopo un temporale. Si tratta di un raroatmosferico, il cui nome è Elves, che Binotto è riuscito a immortalare grazie a una videocamera ad alta sensibilità, posizionata a Possagno, in provincia di Treviso, come racconta il Corriere del Veneto. Si tratta di uno scatto importante visto che la prima immagine di un Elves fu registrata dallo Space Shuttle Sts-41 nel 1990. Il, in realtà, si sarebbe manifestato ad Ancona, ma si sarebbe esteso per 360 chilometri di diametro e circa ...