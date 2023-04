Un alveare robotico per salvare la biodiversità | la ricerca

Leggi su fmag

(Di mercoledì 5 aprile 2023) L’interazione animale-robot non è una novità in ambito scientifico: ma potrebbe unladell’intero Pianeta? Secondo laportata avanti da Donato Romano,tore dell’Istituto di BioRobotica, possono esserci numerosi benefici benefici sull’ambiente e sulla salvaguardia delladell’interazione animale-robot. E il tutto a partire da un, laCome dicevamo all’inizio, in ambito scientifico i sistemi di interazione animale-robot stanno attraversando una fase di progresso tecnologico che porterà contributi concreti sulla società e sull’ambiente. E non sono del tutto inediti: a metà tra ...