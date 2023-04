Ultras Napoli | dalla Curva A chiariscono | “Siamo tutti fidelizzati | siamo pronti a tifare Ecco cosa chiediamo”

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Il caso del tifo asta tenendo banco ormai da giorni. Per chiarire quanto accaduto nelle scorse ore un, rappresentante dei gruppi dellaA, ha parlato ai microfoni di Radio Marte per spiegare il punto di vista del tifo organizzato.quanto evidenziato: Parlo per nome e per conto dellaA, quindi non parlerò di quanto accaduto in altri settori. Sabato abbiamo fatto una manifestazione, ma voglio chiarirla. InA non abbiamo mai fatto nessuna manifestazione per il caro biglietti, anni fa dicevamo che “la fede non ha prezzo”. Abbiamo pagato 50€ per andare a Gela in Serie C, figuratevi se potevamo aver da ridire per i 90€ di-Milan. Certo che questi prezzi cozzano con ciò che spesso dice il presidente De Laurentiis: ovvero che lo ...

La Procura di Napoli sta indagando sulla guerra tra gli ultras e #ADL. L'ipotesi è violenza privata. In pochi anni #ADL ha spazzato via i privilegi degli ultras a #Napoli, ecco perché secondo i pm le curve gli hanno dichiarato guerra. Quindi si scopre che dietro la protesta degli ultras del #Napoli contro #ADL non ci sarebbe il caro biglietti.

...e meno, e non è una buona politica per riempire lo stadio di famiglia visto il reddito pro capite che è diverso da altre città. La nostra protesta è solo per tornare ad accompagnare il...... poi se succede qualcosa è colpa degli. Molti giornalisti d'inchiesta stanno mandando email per le bandiere, ma non hanno risposta. Martedì, primo giorno utile, manderemo un modulo al...Commenta per primo È la battaglia di questi giorni, degli ultimi mesi, ma forse un po' di sempre quella tra Aurelio De Laurentiis e glidel. Il presidente azzurro non ha mai nascosto la volontà di non farli accedere allo stadio, definendoli più volte drogati e pericolosi, con la volontà di aprire l'ex San Paolo e oggi ...

Finora aprile è stato freddo ma in casa Napoli il clima è rovente. Non all'interno del gruppo azzurro, sia chiaro, ma intorno. Di fuoco le ultime dichiarazioni del presidente De Laurentiis contro gli ...Il Napoli non ce l'ha. Qui gestisce tutto una sola persona. Tra 6 giorni sarà un evento, ma chi lo gestisce Si lascia tutto al caso, poi se succede qualcosa è colpa degli Ultras. Molti giornalisti ...