Ultime Notizie – Vino rosso potrebbe ridurre alcuni grassi nel sangue nemici cuore, al via studio (Di mercoledì 5 aprile 2023) I latini dicevano che il “Vino fa buon sangue”, facendo riferimento ai presunti effetti terapeutici di questa antica bevanda. In effetti, negli anni sono state sempre più numerose le evidenze scientifiche che hanno sottolineato l’azione protettiva sull’organismo di alcune sostanze del nettare di Bacco, in primis la presenza di antiossidanti come il resveratrolo che, tra gli altri, riduce l’invecchiamento cellulare. Ma il Vino, soprattutto rosso, avrebbe effetti benefici anche sul cuore, non solo perché ricco di polifenoli ma anche per la sua capacità di contrastare le ceramidi, particolari lipidi presenti nel sangue che favoriscono la deposizione del colesterolo ‘cattivo’ (Ldl) nella parete delle arterie, contribuendo così all’aterosclerosi. È questa una nuova ipotesi a cui si ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 5 aprile 2023) I latini dicevano che il “fa buon”, facendo riferimento ai presunti effetti terapeutici di questa antica bevanda. In effetti, negli anni sono state sempre più numerose le evidenze scientifiche che hanno sottolineato l’azione protettiva sull’organismo di alcune sostanze del nettare di Bacco, in primis la presenza di antiossidanti come il resveratrolo che, tra gli altri, riduce l’invecchiamento cellulare. Ma il, soprattutto, avrebbe effetti benefici anche sul, non solo perché ricco di polifenoli ma anche per la sua capacità di contrastare le ceramidi, particolari lipidi presenti nelche favoriscono la deposizione del colesterolo ‘cattivo’ (Ldl) nella parete delle arterie, contribuendo così all’aterosclerosi. È questa una nuova ipotesi a cui si ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - umbriajournal_ : Terminati lavori scuole Primaria Don Bosco e Infanzia di Costano - CorriereCitta : Ostia in alto mare: mancano i bagnini e le gare di affidamento spiagge: stagione a rischio - TuttoASRoma : TORINO-ROMA L’arbitro: solo in precedente in Primavera giallorossa. E’ dal cartellino facile - conteDartagnan : Mentre leggo le ultime notizie su Twitter… -

Ultime notizie di gossip 5 aprile 2023 Gossip di oggi 5 aprile 2023 Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 5 aprile 2023 troviamo l'ultima punata della guerra in tribunale tra Ilary Blasi e Totti e le curve bollenti di Oriana Marzoli e Francesca Agnati . Ecco quindi gli ... Elenchi aggiuntivi I fascia GPS, domande dal 12 aprile: le info utili con Garofani (Uil Scuola Rua) Riunione al Ministero dell'Istruzione e del Merito in vista dell'inizio delle operazioni per chi deve inserirsi negli elenchi aggiuntivi di I fascia GPS, procedura che sarà attiva dal 12 aprile 2023 (... Da sempre appassionato di barche, Tita diventa Maestro d'ascia TEMI: barche lignano costuzione barche lignano Gianbattista Zen lignano sabbiadoro fvg maestro d'ascia maestro d'ascia lignano notizie lignano tita lignano tita zen Ultime Notizie C'è un Comune in ... Gossip di oggi 5 aprile 2023 Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra ledi gossip di oggi 5 aprile 2023 troviamo l'ultima punata della guerra in tribunale tra Ilary Blasi e Totti e le curve bollenti di Oriana Marzoli e Francesca Agnati . Ecco quindi gli ...Riunione al Ministero dell'Istruzione e del Merito in vista dell'inizio delle operazioni per chi deve inserirsi negli elenchi aggiuntivi di I fascia GPS, procedura che sarà attiva dal 12 aprile 2023 (...TEMI: barche lignano costuzione barche lignano Gianbattista Zen lignano sabbiadoro fvg maestro d'ascia maestro d'ascia lignanolignano tita lignano tita zenC'è un Comune in ... Guerra Ucraina Russia, news. Zelensky in Polonia, Macron e Von Der Leyen in Cina. LIVE Sky Tg24 Wanted: Dead News Ho letto questo articolo e lo trovo fantastico, potrebbe interessarti! Il titolo è News e lo trovi qui: https://www.thegamesmachine.it/wanted-dead-pc-ps4-ps5-xbox ... Querelle bandiere al Maradona, un leader della Curva A: "Vogliamo solo sostenere il Napoli" Dopo gli ultimi tumulti avvenuti sugli spalti del Maradona nel match contro il Milan di domenica sera, il Napoli ha deciso, sul suo sito ufficiale, di postare una nota con cui conferma come sia ... Ho letto questo articolo e lo trovo fantastico, potrebbe interessarti! Il titolo è News e lo trovi qui: https://www.thegamesmachine.it/wanted-dead-pc-ps4-ps5-xbox ...Dopo gli ultimi tumulti avvenuti sugli spalti del Maradona nel match contro il Milan di domenica sera, il Napoli ha deciso, sul suo sito ufficiale, di postare una nota con cui conferma come sia ...