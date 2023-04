Ultime Notizie – tutte le accuse a Trump (Di mercoledì 5 aprile 2023) Sono 34 i capi di imputazione contestati dal procuratore Alvin Bragg a Donald Trump, tanti quante le registrazioni dei pagamenti fatti a Michael Cohen per rimborsare quello che allora era il suo avvocato, e ‘fixer’, dei 130mila dollari che dovevano comprare il silenzio di Stormy Daniels. In realtà i soldi versati furono di più: Cohen si accordò con il presidente Trump e Allen Weisselberg – l’allora Cfo della Trump Organization, condannato nei mesi scorsi per frode fiscale in un processo presieduto da Juan Merchan, lo stesso giudice del processo a Trump – per un rimborso totale di 420mila dollari, per coprire l’aumento delle tasse. L’accordo finale fu sancito in un incontro nello Studio Ovale. Questo prevedeva che la somma sarebbe stata corrisposta a Coehn con pagamenti mensili da 35mila dollari nel 2017, con assegni ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 5 aprile 2023) Sono 34 i capi di imputazione contestati dal procuratore Alvin Bragg a Donald, tanti quante le registrazioni dei pagamenti fatti a Michael Cohen per rimborsare quello che allora era il suo avvocato, e ‘fixer’, dei 130mila dollari che dovevano comprare il silenzio di Stormy Daniels. In realtà i soldi versati furono di più: Cohen si accordò con il presidentee Allen Weisselberg – l’allora Cfo dellaOrganization, condannato nei mesi scorsi per frode fiscale in un processo presieduto da Juan Merchan, lo stesso giudice del processo a– per un rimborso totale di 420mila dollari, per coprire l’aumento delle tasse. L’accordo finale fu sancito in un incontro nello Studio Ovale. Questo prevedeva che la somma sarebbe stata corrisposta a Coehn con pagamenti mensili da 35mila dollari nel 2017, con assegni ...

