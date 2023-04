Ultime Notizie – Superbonus, Senato approva decreto (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il Senato approva il decreto Superbonus, di cessione dei crediti fiscali derivanti dal Superbonus e da altri bonus edilizi, su cui il governo aveva posto la questione di fiducia. Novantaquattro i voti favorevoli, 72 quelli contrari, 2 gli astenuti. Erano 168 i Senatori presenti, 168 i votanti, ad 84 fissata la maggioranza. La votazione si è svolta per chiama nominale con appello. Il decreto era stato approvato ieri dalla Camera dei deputati. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ilil, di cessione dei crediti fiscali derivanti dale da altri bonus edilizi, su cui il governo aveva posto la questione di fiducia. Novantaquattro i voti favorevoli, 72 quelli contrari, 2 gli astenuti. Erano 168 iri presenti, 168 i votanti, ad 84 fissata la maggioranza. La votazione si è svolta per chiama nominale con appello. Ilera statoto ieri dalla Camera dei deputati. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

