Ultime Notizie – “Su strage convergenze interessi Cosa nostra e ambienti esterni” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Non è stata Cosa nostra a fare sparire, dopo la strage di via D’Amelio, l’agenda rossa di Paolo Borsellino. A metterlo nero su bianco sono i giudici del processo per il depistaggio sulle indagini della strage che uccise, il 19 luglio del 1992, il giudice Borsellino e cinque agenti della scorta, nelle motivazioni della sentenza del processo a carico di tre poliziotti, depositate oggi in cancelleria. Ecco Cosa scrivono i giudici nelle motivazioni visionate dall’Adnkronos: “A meno di non ipotizzare scenari inverosimili di appartenenti a Cosa nostra che si aggirano in mezzo a decine di appartenenti alle forze dell’ordine, può ritenersi certo che la sparizione dell’agenda rossa non è riconducibile a una attività materiale di Cosa ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 5 aprile 2023) Non è stataa fare sparire, dopo ladi via D’Amelio, l’agenda rossa di Paolo Borsellino. A metterlo nero su bianco sono i giudici del processo per il depistaggio sulle indagini dellache uccise, il 19 luglio del 1992, il giudice Borsellino e cinque agenti della scorta, nelle motivazioni della sentenza del processo a carico di tre poliziotti, depositate oggi in cancelleria. Eccoscrivono i giudici nelle motivazioni visionate dall’Adnkronos: “A meno di non ipotizzare scenari inverosimili di appartenenti ache si aggirano in mezzo a decine di appartenenti alle forze dell’ordine, può ritenersi certo che la sparizione dell’agenda rossa non è riconducibile a una attività materiale di...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 5 aprile. DIRETTA - alzastovolume : In attesa di notizie corve comunque secondo le ultime di Dagospia Berlusconi sarebbe molto grave e i figli hanno ra… - NadiaCedrone : RT @Geronim22285766: Silvio Berlusconi in terapia intensiva per una polmonite: situazione delicata, ma è vigile «e parla»- Polmonite da cos… - LuciaDiMartin18 : RT @La7tv: #ottoemezzo Le ultime notizie sulla salute di Silvio #Berlusconi con Stefano #Zurlo dal 1994 al Giornale: 'Stamattina una grande… -