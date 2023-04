Ultime Notizie – Scozia, arrestato il marito dell’ex premier Sturgeon (Di mercoledì 5 aprile 2023) Peter Murrell, marito della ex premier scozzese Nicola Sturgeon, è stato arrestato questa mattina in relazione a un’indagine sui finanziamenti al Partito nazionale scozzese. Lo riporta la Bbc spiegando che la polizia scozzese sta effettuando diverse perquisizioni. ”L’indagine è in corso e non è possibile fornire ulteriori dettagli”, ha affermato un portavoce della polizia scozzese. Murrell, 58 anni, il mese scorso si è dimesso da amministratore delegato del Partito Nazionale Scozzese, incarico che aveva ricoperto dal 1999. E’ sposato con Sturgeon dal 2010. La polizia scozzese, in una nota diffusa su Twitter, ha riferito che è in corso l’interrogatorio di Murrell. La Bbc riferisce che la polizia sta perquisendo la casa di Murrell e Sturgeon a Glasgow e la sede principale del partito a ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 5 aprile 2023) Peter Murrell,della exscozzese Nicola, è statoquesta mattina in relazione a un’indagine sui finanziamenti al Partito nazionale scozzese. Lo riporta la Bbc spiegando che la polizia scozzese sta effettuando diverse perquisizioni. ”L’indagine è in corso e non è possibile fornire ulteriori dettagli”, ha affermato un portavoce della polizia scozzese. Murrell, 58 anni, il mese scorso si è dimesso da amministratore delegato del Partito Nazionale Scozzese, incarico che aveva ricoperto dal 1999. E’ sposato condal 2010. La polizia scozzese, in una nota diffusa su Twitter, ha riferito che è in corso l’interrogatorio di Murrell. La Bbc riferisce che la polizia sta perquisendo la casa di Murrell ea Glasgow e la sede principale del partito a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - GavinoSanna1967 : Elettricità: -55,3% per la bolletta in mercato tutelato ma tornano gli oneri di sistema - meteoredit : #5aprile Previsione di #pioggia nei prossimi giorni sull'Italia: ecco dove, nei modelli disponibili su sito e app M… - CorriereCitta : Ostia ‘invasa’ dai cantieri e strade bloccate: plauso e caos, le reazioni dei cittadini (FOTO) - cielorossonero : RT @Milannews24_com: Ultimissime #Milan LIVE ?? Le ultime notizie sul mondo rossonero ???? -