Ultime Notizie Roma del 05-04-2023 ore 20 | 10

(Di mercoledì 5 aprile 2023)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione andiamo in primo piano ingresso della Finlandia nella natura presente un’ulteriore minaccia per la Russia ha dichiarato il portavoce del Cremlino per Scopa fermando che l’adesione di Helsinki l’alleanza Atlantica è un evento che non contribuisce a rafforzare la stabilità e sicurezza nel continente europeo questa crea un’ulteriore minaccia per noi e Ci obbliga a prendere le misure necessarie per riequilibrare l’intero sistema di sicurezza la Russia Non vedo ancora alcuna prospettiva per avviare un dialogo con lui ha inoltre affermato il portavoce del Cremlino commentando la visita del presidente ucraino silenzio in Polonia per discutere con il presidente polacco Duda tu come tornare i negoziati con la Russia quanto è il processo all’ex presidente ...