Ultime Notizie Roma del 05-04-2023 ore 17:10 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Romadailynews radiogiornale con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno apertura andiamo a Milano perché hai finito delusione quanto si prende ricoverato da questa mattina al San Raffaele si trova in terapia intensiva per problemi cardiovascolari all’ospedale dove è arrivato con affanno respiratorio la sigla dell’ex premier al momento sarebbe stabile si tratta di un nuovo ricovero per Berlusconi che era stato dimesso il 30 marzo dallo stesso ospedale in precedenza il cavaliere era stato ricoverato nel gennaio del 2022 quando era stato sottoposto a una serie di controlli della durata di 8 giorni circa un anno e mezzo prima aveva sofferto di Alcune sere complicazioni legate al covid definito da lui stesso come l’esperienza peggiore della tua vita in quel periodo era stato rinviato più volte anche il milanese Ruby ter che se poi ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 5 aprile 2023)dailynews radiogiornale con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno apertura andiamo a Milano perché hai finito delusione quanto si prende ricoverato da questa mattina al San Raffaele si trova in terapia intensiva per problemi cardiovascolari all’ospedale dove è arrivato con affanno respiratorio la sigla dell’ex premier al momento sarebbe stabile si tratta di un nuovo ricovero per Berlusconi che era stato dimesso il 30 marzo dallo stesso ospedale in precedenza il cavaliere era stato ricoverato nel gennaio del 2022 quando era stato sottoposto a una serie di controlli della durata di 8 giorni circa un anno e mezzo prima aveva sofferto di Alcune sere complicazioni legate al covid definito da lui stesso come l’esperienza peggiore della tua vita in quel periodo era stato rinviato più volte anche il milanese Ruby ter che se poi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 5 aprile. DIRETTA - TuttoASRoma : STADIO DELLA ROMA Bonessio (Pres. Comm. Sport): “In questo momento credo che vadano approfondite diverse questioni” - Marco98895697 : RT @Geronim22285766: Silvio Berlusconi in terapia intensiva per una polmonite: situazione delicata, ma è vigile «e parla»- Polmonite da cos… - CenturrinoLuigi : RT @CharlyMatt: Domani sera sarò ospite a Dritto e Rovescio per commentare le ultime notizie e polemiche sul mondo del lavoro. Su Retequat… -