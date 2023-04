Ultime Notizie Roma del 05-04-2023 ore 14:10 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Romadailynews radiogiornale bene ritornate l’ascolto da parte di Francesco Vitale il mio pensiero vale di soldati ucraini russi Caduti nella Guerra preghiamo per queste mamme così Papa Francesco concludendo l’udienza del mercoledì in piazza San Pietro in questa settimana santa deve ancora il papà ricordo in modo particolare tutte le vittime di crimini di guerra invito a pregare per loro e li diamo una Supplica a Dio affinché il cuore di tutti si convertono ha detto Papa Francesco Viber buon iniziare la terza guerra mondiale l’ho detto da un’altra parlando dei genitori da mar-a-lago in Florida l’ex presidente accusato l’attuale inquilino della Casa Bianca di averne commesse di tutti i colori quando era senatore in riferimento alla questione delle carte Top Secret trovate nei suoi PC attacca per l’indagine documenti segreti portati dalla Casa Bianca al resort l’ex ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 5 aprile 2023)dailynews radiogiornale bene ritornate l’ascolto da parte di Francesco Vitale il mio pensiero vale di soldati ucraini russi Caduti nella Guerra preghiamo per queste mamme così Papa Francesco concludendo l’udienza del mercoledì in piazza San Pietro in questa settimana santa deve ancora il papà ricordo in modo particolare tutte le vittime di crimini di guerra invito a pregare per loro e li diamo una Supplica a Dio affinché il cuore di tutti si convertono ha detto Papa Francesco Viber buon iniziare la terza guerra mondiale l’ho detto da un’altra parlando dei genitori da mar-a-lago in Florida l’ex presidente accusato l’attuale inquilino della Casa Bianca di averne commesse di tutti i colori quando era senatore in riferimento alla questione delle carte Top Secret trovate nei suoi PC attacca per l’indagine documenti segreti portati dalla Casa Bianca al resort l’ex ...

