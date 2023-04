Ultime Notizie Roma del 05-04-2023 ore 08:10 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Donald Trump ha dichiarato non colpevole dei 34 capi da cosa inclusa la cospirazione per i quali è comparso in tribunale a New York per l’udienza preliminare nell’ambito del processo sul caso Stormy Daniel il mio unico crimine è stato difendere la Erica non è stato fatto il legalmente una grande giornata l’indagine è una pazza dichiarato il Tycoon una volta tornato nella sua residenza mar-a-lago in Florida Trump primo presidente americano a finire sotto inchiesta in stato di arresto è stato incriminato per il pagamento di 130.000 dollari effettuato dei fondi della sua campagna elettorale nel 2016 al ex pornostar al fine di tacere una relazione extraconiugale l’ex presidente rilasciato senza restrizioni è accusato anche di avere pagato anche un’altra donna e un usciere per ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 5 aprile 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Donald Trump ha dichiarato non colpevole dei 34 capi da cosa inclusa la cospirazione per i quali è comparso in tribunale a New York per l’udienza preliminare nell’ambito del processo sul caso Stormy Daniel il mio unico crimine è stato difendere la Erica non è stato fatto il legalmente una grande giornata l’indagine è una pazza dichiarato il Tycoon una volta tornato nella sua residenza mar-a-lago in Florida Trump primo presidente americano a finire sotto inchiesta in stato di arresto è stato incriminato per il pagamento di 130.000 dollari effettuato dei fondi della sua campagna elettorale nel 2016 al ex pornostar al fine di tacere una relazione extraconiugale l’ex presidente rilasciato senza restrizioni è accusato anche di avere pagato anche un’altra donna e un usciere per ...

