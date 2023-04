Ultime Notizie – “Renzi? Dopo aver affondato l’Unità, speriamo non affondi il Riformista” (Di mercoledì 5 aprile 2023) “Renzi direttore del ‘Riformista’? Beh, Dopo aver contribuito ad affondare l’Unità, speriamo che ora non affondi anche il Riformista“. Così all’Adnkronos Maurizio Belpietro, direttore della ‘Verità’, commentando la nuova carica di direttore del ‘Riformista’ di Matteo Renzi. Sui temi di cui si occuperà il neo direttore del quotidiano, Belpietro ipotizza: “Se dovessi fare una previsione, parlerà molto di giustizia, anche di quella che lo riguarda. E’ un argomento che gli sta a cuore, anche giustamente, non lo dico con intento polemico”, dice. Il conflitto di interessi tra i ruoli “non lo vedo, anche perché nel passato abbiamo una lunga serie di politici che facevano i direttori -spiega Belpietro- Veltroni è stato ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 5 aprile 2023) “direttore del ‘’? Beh,contribuito ad affondareche ora nonanche il“. Così all’Adnkronos Maurizio Belpietro, direttore della ‘Verità’, commentando la nuova carica di direttore del ‘’ di Matteo. Sui temi di cui si occuperà il neo direttore del quotidiano, Belpietro ipotizza: “Se dovessi fare una previsione, parlerà molto di giustizia, anche di quella che lo riguarda. E’ un argomento che gli sta a cuore, anche giustamente, non lo dico con intento polemico”, dice. Il conflitto di interessi tra i ruoli “non lo vedo, anche perché nel passato abbiamo una lunga serie di politici che facevano i direttori -spiega Belpietro- Veltroni è stato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 5 aprile. DIRETTA - Nicolo060842 : RT @SkyTG24: Guerra Ucraina Russia, news. Putin: 'Le relazioni Usa-Russia sono in crisi profonda'. LIVE - migrante8 : @PBerizzi @repubblica Ultime notizie da Ravenna, la salma di Dante alla notizia che parlerà anche Sangiuliano ha ch… - MyItaly3 : Ora anche i familiari in ospedale...?? Berlusconi ricoverato in rianimazione: ultime notizie in diretta. Marta Fasci… -