Ultime Notizie – “Renzi direttore? Fa tremila mestieri e non l’unico per cui è stato eletto”

"Mi stupisce che Renzi voglia fare tremila mestieri e non l'unico per cui è stato eletto dal popolo italiano, che è quello di fare il senatore della Repubblica". A dirlo all'Adnkronos, commentando la notizia che Matteo Renzi è il nuovo direttore del 'Riformista', è Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera. "E' un po' curioso da parte di chi ha chiesto il voto per occuparsi di fare il senatore -prosegue Fontana- dirigere un partito prima, poi conferenze varie, ora direttore di un giornale….Mi sembra un rapporto un po' strano con i propri elettori, ecco".

