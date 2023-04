Ultime Notizie – Renzi direttore del Riformista, le reazioni (Di mercoledì 5 aprile 2023) Una soluzione migliore non ci poteva essere, un grande personaggio della politica italiana, un uomo pieno di idee, uno dei migliori interpreti del riformismo”. Piero Sansonetti, che andrà a dirigere l’Unità, commenta così all’Adnkronos l’incarico di direttore del ‘Riformista’ a Matteo Renzi che lo sostituirà quindi alla guida del quotidiano. Renzi alla guida del ‘Riformista’? “Sono convinto che sarà capace di farlo – dice Vittorio Feltri all’Adnkronos – Renzi è tutt’altro che stupido, a me piace molto. Certo, di puttan** nella vita ne ha fatte tante, specialmente in politica e, secondo me anche immeritatamente, è stato messo in un cantuccio. Ma io credo che saprà fare bene, almeno me lo auguro”. “Renzi lo conosciamo: dice cose che normalmente la sinistra non dice – ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 5 aprile 2023) Una soluzione migliore non ci poteva essere, un grande personaggio della politica italiana, un uomo pieno di idee, uno dei migliori interpreti del riformismo”. Piero Sansonetti, che andrà a dirigere l’Unità, commenta così all’Adnkronos l’incarico didel ‘’ a Matteoche lo sostituirà quindi alla guida del quotidiano.alla guida del ‘’? “Sono convinto che sarà capace di farlo – dice Vittorio Feltri all’Adnkronos –è tutt’altro che stupido, a me piace molto. Certo, di puttan** nella vita ne ha fatte tante, specialmente in politica e, secondo me anche immeritatamente, è stato messo in un cantuccio. Ma io credo che saprà fare bene, almeno me lo auguro”. “lo conosciamo: dice cose che normalmente la sinistra non dice – ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 5 aprile. DIRETTA - Marco98895697 : RT @Geronim22285766: Silvio Berlusconi in terapia intensiva per una polmonite: situazione delicata, ma è vigile «e parla»- Polmonite da cos… - CenturrinoLuigi : RT @CharlyMatt: Domani sera sarò ospite a Dritto e Rovescio per commentare le ultime notizie e polemiche sul mondo del lavoro. Su Retequat… - TuttoASRoma : PRIMAVERA Missori: “La nostra forza è il gruppo” -