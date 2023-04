Ultime Notizie – “Rapporti con Usa in crisi profonda”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Sono ”inle relazioni tra Stati Uniti e Russia”. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin ricevendo le credenziali dei nuovi ambasciatori a Mosca. ”Laodierna è stata determinata dalla volontà degli Stati Uniti di sostenere le rivoluzioni colorate come parte della loro politica estera, anche in Ucraina”, ha aggiunto Putin. L’unico modo ”per ricostruire icon gli Stati Uniti” sarebbe, secondo il presidente russo, rispettare i ”principi di uguaglianza e non interferenza negli affari interni”. Quanto all’Unione europea ”ha aperto un confronto geopolitico con la Russia” e ‘‘ultimamente sono notevolmente peggiorate le relazioni” tra Mosca e Bruxelles, ha aggiunto Putin. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione