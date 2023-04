Ultime Notizie – Potere acquisto famiglie in forte calo, giù del 3,7% (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nel quarto trimestre 2022 il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dello 0,8% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi finali sono cresciuti del 3%. La propensione al risparmio delle famiglie consumatrici è stata pari al 5,3%, in diminuzione di 2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. A fronte di una variazione del 4,7% del deflatore implicito dei consumi, il Potere d’acquisto delle famiglie è diminuito del 3,7% rispetto al trimestre precedente. Lo comunica l’Istat. Per quanto riguarda le imprese, illustra ancora l’istituto di statistica, la quota di profitto delle società non finanziarie, pari al 44,8%, è aumentata di 1,9 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Il tasso di investimento delle società non finanziarie, pari al 24,4%, è diminuito ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nel quarto trimestre 2022 il reddito disponibile delleconsumatrici è aumentato dello 0,8% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi finali sono cresciuti del 3%. La propensione al risparmio delleconsumatrici è stata pari al 5,3%, in diminuzione di 2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. A fronte di una variazione del 4,7% del deflatore implicito dei consumi, ild’delleè diminuito del 3,7% rispetto al trimestre precedente. Lo comunica l’Istat. Per quanto riguarda le imprese, illustra ancora l’istituto di statistica, la quota di profitto delle società non finanziarie, pari al 44,8%, è aumentata di 1,9 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Il tasso di investimento delle società non finanziarie, pari al 24,4%, è diminuito ...

